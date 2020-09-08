3.5 saat dediler 24 saat sürdü! Susuz kalan vatandaş isyan etti

İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde 6 Eylül akşamı saat 20.30’dan itibaren su kesintisi yaşandı. 1 milyon 300 bin nüfusu olan şehirde hizmet veren SASKİ sosyal medya hesabından, “Canik ilçemiz ana şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle bugün 20.30-24.00 saatleri arasında Canik, İlkadım ve Atakumiİlçelerimizde su kesintisi yaşanacaktır. Değerli halkımızın mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir” diye duyuruldu.

Su kesintisi olacağından habersiz olan vatandaşlar, kesintinin saatler sürmesi üzerine duruma tepki göstermeye başladı. Suları dediği saatte akıtamayan SASKİ ise 12 saat sonra ikinci bir açıklamada daha yaparak, “Arızanın tamiri ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarına devam etmekte olup, arızanın giderilmesinin ardından su akışı sağlanacaktır. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

VATANDAŞLAR ÇEŞMELERE AKIN ETTİ

Kesintinin üzerinden 24 saat geçmesine rağmen bazı mahallelere su verilemedi. Özellikle Karasamsun Mahallesi’nde vatandaşlar ellerinde bidonlarla gece yarısı çeşmelere akın etti.

Saatlerce sırada bekleyen vatandaşlar belediyeye ve SASKİ’ye tepki gösterdi. SASKİ’nin sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tutan Samsunlu vatandaşlar isyan etti.

“HAYATLARI YALAN”

Suların kesileceği bilgisini sosyal medya hesabından yapan SASKİ’ye bir vatandaş “Sayın SASKİ elektrik faturası gibi su faturası almayı biliyorsunuz. Abonelere bir mesajla şu saatler arasında kesinti var tedbir alın demiyorsunuz. Kesintiden sonra tweet atıyorsunuz. Kaç abone Twitter kullanıyor” diyerek tepki gösterdi.

Bir başka vatandaşta ise “Sabah aradım 07.00’de suyun dolmasını bekliyorlardı, 08.30’da aradım suyun dolmasını bekliyorlardı, 09.30’da aradım akşam saat 17.00’de gelecek dediler. Hayatları yalan” diye yazdı.