3 Ağustos On Numara sonuçları açıklandı! On Numara’da ilk devir!

Milli Piyango’da yapılan değişikliğin ardından bugün ilk On Numara çekilişi düzenlendi. Çekilişin ardından şanslı rakamlar belirlendi ancak On Numara’da bilen çıkmadı ve 1. devir gerçekleşti. 140 bin TL 10 Ağustos’ta yapılacak çekilişe devretti. İşte On Numara çekiliş sonuçları…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 3 Ağustos 2020 tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Kazanan bileti sorgulamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA

İSTER BAYİDEN İSTER ONLİNE

Yeni formatta vatandaşlar hem bayilerde, hem Milli Piyango Online üzerinden, hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de oynayabilecek. Milli Piyango´nun yeni internet sitesi “millipiyangoonline.com” ve mobil uygulaması “Milli Piyango Şans Oyunları” uygulaması ile kullanıcılar diledikleri zaman, diledikleri yerden; hem Milli Piyango biletleri satın alabilecek, hem Sayısal Loto, Süper Loto oynayarak kazanma şansını artırabilecek, hem de 15´ten fazla Kazı Kazan oyunu ile eğlenebilecek.

ARTIK HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ ÇEKİLİŞ VAR

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto´da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL´ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye´nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.

KAZI KAZAN DA ARTIK ONLİNE OYNANABİLECEK

“Anında Oyna, Anında Kazan” sloganıyla sadece millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak olan 15 yeni Kazı Kazan oyununda “1.2 Milyon TL ortalama ikramiye” verilecek.

Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan 15 yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye´de bir ilk yaşanacak. Herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmanın mümkün olacağı yeni Kazı Kazan online oyunları oyunculara yepyeni bir deneyim yaşatacak. DHA