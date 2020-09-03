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3 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ödül 16 milyon TL!

Süper Loto'da gecenin sonuçları belli oldu. Milli Piyango'nun en fazla oynanan şans oyunlarından olan Süper Loto'nun 15. çekilişinde büyük ikramiye tutarı 16 milyon TL olarak belirlendi. 60 sayı arasından 6 adet doğru rakamın bilinmesi sonucu büyük ödüle hak kazanılan Süper Loto'nun 3 Eylül 2020 tarihli sonuçları yazımıda...

21:46 -
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3 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ödül 16 milyon TL!

Haftada üç gün düzenlenen Süper Loto’da heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar dakikalar önce belirlendi. Süper Loto’da sonuçlar şu şekilde;

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 15. çekilişinde şanslı rakamlar; 5-8-10-11-24-31 olarak belirlendi.

BÜYÜK ÖDÜL MİKTARI 

Süper Loto’nun büyük ödül tutarı devirlerle birlikte, 16 milyon 586 bin 410 TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler yer alıyor. Süper Loto'da 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan bir şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluştururken, 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden kolayca oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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