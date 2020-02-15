3 farklı rolde dolandırıcılığa 4 tutuklama

Ankara’da, telefonda kendisini ‘avukat’, ‘tacize uğrayan kadın’ ve ‘uzlaştırmacı’ olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını ileri süren vatandaşlar şikayette bulundu. Ankara Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine soruşturma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadeleri doğrultusunda teknik takip başlattı.

4 ay süren teknik takip sonucunda film senaryolarını aratmayacak bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı. Polisin çalışması sonucu 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi İstanbul Çekmeköy’de yakalanarak gözaltına alındı.

‘TACİZ MESAJI ATTINIZ’ YALANI

Şüphelilerden E.Y.’nin hedefinde müzik kanallarının alt yazılarından aldığı telefon numaralarının sahipleri var. Bu numaraları arayıp, kendini ‘avukat’ olarak tanıtan E.Y., telefonun diğer ucundaki kişiye “Müvekkilim olan kadına taciz mesajı atmışsınız. Ben onun avukatıyım. Dava açılması için bana masraf ödedi, eğer uzlaşmak istiyorsanız kadınla görüşüp, anlaşın” diyerek tuzağa çekiyor.

Tuzağa düşen kişi, taciz ettiği söylenen kadını aradığında ise karşısına yine E.Y. çıkıyor. Bu kez kadın sesiyle konuşan ve kendisini Emel ya da Serap olarak tanıtan E.Y., “Bana cinsel taciz mesajları attınız. Konuyu avukatım takip ediyor. Uzlaşmak istiyorsanız avukatımla görüşmeniz gerekiyor” diyor ve topu yine avukata atıyor.

Telefon görüşmeleri arasında gidip gelen mağdurun, aradığı telefona ‘uzlaşmacı avukat’ olarak yeniden çıkan E.Y., bu kez de “Uzlaşmak için para ödemeniz gerekiyor, ödeme yapmadığınız takdirde ceza alırsınız” diyerek, vatandaştan para koparıyor.

ESKİ EŞİ İHBAR EDİP GÖRÜNTÜLERİ POLİSE VERDİ

Polisin çalışması sonucu eski eşi E.Y.’nin gözaltına alındığını öğrenen A.Y. de ihbarda bulundu. A.Y., uzun zamandır dolandırıcılık suçunu işlediğine tanıklık ettiği, eski eşinin kadın sesi dahil farklı seslerle telefonda mağdur vatandaşlarla konuşurken çektiği videolarını polise delil olarak sundu.

E.Y. ile birlikte gözaltına alınan 5 kişinin, bu yöntemle 81 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak ceza evine konulurken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.