3 gün boyunca kuvvetli yağışlar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, ülke genelinde 1 haftalık hava tahminini paylaştı. Yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan ılık ve yağışlı sistemlerin etkisinin hissedileceği bildirildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Önümüzdeki hafta ortasına kadar batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek olan yağışların, özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

BAZI KESİMLERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarımızda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

Üç büyük kentte önümüzdeki üç gün boyunca beklenen hava durumlarının şu şekilde olması bekleniyor:

Ankara; yarın parçalı az bulutlu ve yağış beklenmiyor. Cuma ve cumartesi günleri çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar 11 ila 13 dereceler arasında olması bekleniyor.

İstanbul; yarın parçalı ve çok bulutlu yağış beklenmiyor. Cuma ve cumartesi günleri çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar 15 ila 16 dereceler arasında olması bekleniyor.

İzmir; üç gün boyunca aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar 17 ila 19 dereceler arasında olması bekleniyor.