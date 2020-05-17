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3 gün üst üste sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün ölçülen en yüksek sıcaklığın İzmir'in Tire ilçesinde 44.5 derece olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Muğla'da da 3 gün üst üste sıcaklık rekorunun kırıldığını belirten MGM, vatandaşları sıcak hava dalgası konusunda uyardı.

19:44 -
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3 gün üst üste sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji’den yeni uyarı

Bugün ölçülen en yüksek sıcaklığın İzmir’in Tire ilçesinde 44.5 derece olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılan illeri de açıkladı.

MGM’nin açıklamasında şöyle denildi:

* Antalya’da 1945 yılında 38.7 derece, bugün 43 derece.

* Aydın’da 1969’da 40.2 derece, bugün 42.6 derece.

* Muğla’da 3 gün üst üste sıcaklık rekorları kırılarak mayıs ayı sıcaklık rekoru 39.1 derece olarak kayıtlara geçmiştir.

METEOROLOJİ’DEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava dalgası konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteoroloji’nin uyarısında “Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini azaltacağı ancak Ege bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde perşembe gününe kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Antalya aydın izmir Mayıs ayı Meteoroloji Muğla Perşembe
Son güncelleme: 19:49 17.05.2020
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