3 haftalık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ”yok artık” dedirtti

Olay, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe Devlet Hastanesi’nde 3 hafta önce kız çocuğu dünyaya getiren Ayşe Bülbül, doğum sonrası babasının evine döndü. Bülbül, çiftçi olan eşiyle dünyaya gelen çocuklarına Melek ismini koydu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Dün sabaha karşı Ayşe Bülbül, yan odada kalan babasının yanına giderek, kızının nefessiz kaldığını söyledi. Babasının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minik Melek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, çelişkili ifadeler veren Ayşe Bülbül’ü gözaltına aldı.

“BEN BEBEĞİMİ BOĞDUM”

Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Ayşe Bülbül, ilk ifadesinde “Ben, uyurken çocuğun üzerine yatmış olabilirim” dedi. Ancak bir süre sonra Bülbül, kızını öldürdüğünü itiraf etti. Ayşe Bülbül’ün, “Ben bebeğimi boğdum” dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Ayşe Bülbül, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 haftalık Melek ise, toprağa verildi. (DHA)

İLÇEDE İKİNCİ ŞOK

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 21 Haziran’da da Harun S., iki yıldır birlikte yaşadığı E.Ö.’nün 3 yaşındaki oğlu Alperen’i boğarak öldürmüştü. Küçük Alperen’in evin karşısındaki mezarlığa gömülmesinden 6 gün sonra ortaya çıkan vahşette, Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Harun S. ise olaydan 9 gün sonra saklandığı yerde özel ekip tarafından yakalanmıştı.

