3 Haziran Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazanan rakamlar…

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) yeni düzenlemesiyle artık Sayısal oyunları internet üzerinden de oynanabiliyor. Sayısal Loto’nun ve internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto’nun bu akşamki çekiliş sonuçları belli oldu. Bu akşamki Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekilişinde kazanan rakamları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

SAYISAL LOTO VE SÜPER SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Sayısal Loto’nun 1328. hafta çekilişinde bu akşam büyük ikramiye tutarı 2 milyon 638 bin TL olarak belirlendi. Büyük ödül 1 bilete isabet etti.

Süper Sayısal Loto’nun 1. hafta çekilişinde ise büyük ikramiye 214 bin TL olarak açıklandı. Süper Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve 1. devir gerçekleşti.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR…

İdaremizce Sanal Bayilerimizin teknik alt yapıları üzerinden internet aracılığıyla Süper Sayısal Oyunların (Süper On Numara, Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto ve Para Loto) oynatılmasına 01.06.2020 tarihinde saat 00:00 itibariyle başlanılacaktır. Sayısal Oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olmakla birlikte her iki oyun grubu için iki ayrı ikramiye havuzu oluşturulacaktır. Ayrıca, Sayısal Oyunlar için yapılacak çekiliş sonuçları (On Numara oyunu hariç olmak üzere) aynı zamanda Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olacaktır.

Ancak, Süper On Numara oyunu için İdaremizce her gün saat 20:15'de ayrı bir çekiliş yapılacaktır. Bu nedenle, Pazartesi günleri Süper On Numara Oyunu için saat 20: 15, Sayısal On Numara oyunu için de Saat: 21:15'de ayrı ayrı çekiliş gerçekleştirilecektir. Çekilişler İdaremiz Kızılay Binasında halka açık olarak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, ayrıca internet sitemizden canlı olarak ve akabinde de arşiv şeklinde yayınlanacaktır.

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45'te ve Cumartesi saat 21.15'te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15'te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15'te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15'te yapılacak.