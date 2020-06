3 Haziran Süper Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişinde sonuçlar açıklandı. Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen 990. hafta Şans Topu ve internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu sonuçları belli oldu. Yapılan çekilişte belirlenen rakamlar iki oyun için de geçerli olurken, büyük ödül miktarları ise farklı olmakta. İşte 3 Haziran 2020 Şans Topu çekişiş sonuçları sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU VE SÜPER ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu’nun 990. hafta ve internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu’nun 1. hafta çekilişi bugün gerçekleştirildi. İki oyun için geçerli olan çekiliş sonuçları şu şekilde; 6-7-9-23-32+1

Şans Topu’nda büyük ikramiye miktarı 813 bin TL olarak belirlenirken, Süper Şans Topu’nda ise büyük ödül 122 bin TL olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN YAPILAN DUYURU

İdaremizce Sanal Bayilerimizin teknik alt yapıları üzerinden internet aracılığıyla Süper Sayısal Oyunların (Süper On Numara, Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto ve Para Loto) oynatılmasına 01.06.2020 tarihinde saat 00:00 itibariyle başlanılacaktır. Sayısal Oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olmakla birlikte her iki oyun grubu için iki ayrı ikramiye havuzu oluşturulacaktır. Ayrıca, Sayısal Oyunlar için yapılacak çekiliş sonuçları (On Numara oyunu hariç olmak üzere) aynı zamanda Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olacaktır.

Ancak, Süper On Numara oyunu için İdaremizce her gün saat 20:15'de ayrı bir çekiliş yapılacaktır. Bu nedenle, Pazartesi günleri Süper On Numara Oyunu için saat 20: 15, Sayısal On Numara oyunu için de Saat: 21:15'de ayrı ayrı çekiliş gerçekleştirilecektir. Çekilişler İdaremiz Kızılay Binasında halka açık olarak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, ayrıca internet sitemizden canlı olarak ve akabinde de arşiv şeklinde yayınlanacaktır.

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45'te ve Cumartesi saat 21.15'te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15'te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15'te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15'te yapılacak.