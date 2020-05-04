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3 kadın birbirine girdi… Ortalık karıştı

İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde ekmek kuyruğunda bekleyen kadınlar birbirlerine girdi. Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgasını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Tarafları ayırmaya çalışan bir adam ile bir kadının ara ara birbirleriyle de kavga etmesi de dikkat çekti.

09:53 -
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İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre ekmek kuyruğunda bekleyen 3 kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga ederken vatandaşlar da panik içerisinde olan biteni izledi.

Birkaç vatandaş da tarafları ayırmaya çalışırken hayli güçlük çekti. Bir adamın kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada başka bir kadınla ara ara birbirlerine saldırmaları da dikkat çekti.

Sokak ortasında birbirlerine saldıran kadınlar sosyal mesafe kuralını da alt üst etti. Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa birbirlerine girdiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

Son güncelleme: 09:54 04.05.2020
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