3 Mart son depremler listesi! İşte Türkiye’de kaydedilen son depremler!

Gün içerisinde Malatya’daki 3,6’lık ve Bingöl’deki 3,7’lik depremler dikkat çekerken son deprem Manisa’nın Akhisar ilçesinde 2,2 büyüklüğünde kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremle listesine sayfamızdan erişebilirsiniz. İşte 3 Mart Türkiye’de meydana gelen son depremler…

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine göre ülkemizde son deprem Manisa’nın Akhisar ilçesi Musalar köyünde 2,2 büyüklüğünde meydana geldi. Güncel son depremler listesi için aşağıdaki linkleri takip edebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

DEPREM ÖLÇÜMÜ VE YERLERİNİN BELİRLENMESİ

Depremler sismometrelerle uzun mesafeler boyunca ölçülür çünkü sismik dalgalar Dünyanın iç kısmı boyunca hareket halindedirler. Depremin kesin şiddeti Moment magnitüd ölçeği numaralandırması (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile tespit edilir. Buna göre 7 ve üstü depremler yıkıcı türlerdendir. Hissedilen şiddet ise Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür.

Her yer sarsıntısı değişik tipteki sismik dalgaların farklı hızlardaki hareketini meydana getirir: Boylamsal (P-dalgaları), Enlemsel (S-dalgaları) ve bir takım yüzey dalgaları. Sismik dalgaların yayılma hızı ortamın yoğunluğu ve esnekliğine göre 3 km/s ile 13 km/s arasında değişebilir. Yeryüzünde S-dalgalarına oranla P-dalgaları çok daha hızlı ilerler. Rasathaneler ile depremin merkez üssü arası uzaklık farkı ölçülmekle birlikte deprem odağının derinliği de kabaca ölçülür.

Depremler sadece şiddetlerine göre kategorilendirilmez. Bunun yanı sıra nerede meydana geldikleri de önemlidir. Dünya sismik aktivitelerle birlikte coğrafi ve politik olarak 754 Flinn-Engdahl bölgeleri (F-E bölgeleri)’ne ayrılmıştır. Daha aktif alanlar daha küçük alanlara bölünmüştür. Pek aktif olmayan kuşaklar ise geniş F-E bölgeleri oluşturur.