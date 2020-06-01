3 milyon liralık israf iddiası sonrası AKP’liler AKP’liyi savcılığa şikayet etti

Mersin'de kent merkezinde atıl durumda bulunan çok sayıda kamu binası olmasına rağmen İŞKUR İl Müdürlüğü’nün yüksek bedelle 5 katlı yeni bir binayı kiralanmasını SÖZCÜ duyurmuştu.

“Kamuya ait boş binalar mezarlığa dönerken, İŞKUR'dan kafa karıştıran kiralama” başlığıyla verilen haberin ardından, Mersin’den yaşayan Mevlüt Kurt, sosyal medya hesabından “İhaleciler, FETÖ'den farkınız yok” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Bu paylaşımı kendilerine yönelik bir iftira ve hakaret olarak değerlendiren, daha önce AKP Toroslar İlçe Başkanlığı için aday olduğu öğrenilen Mevlüt Kurt hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Güneykent Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Mevlüt Kurt, söz konusu olayla ilgili şunları söyledi:

BİNA SAHİBİNİ İHYA ETTİLER

* İŞKUR’un yeni binası yıllık 600 bin TL bedelle kiralandı. Şu an AKP İl Başkanlığı’nın bulunduğu bina ile İŞKUR'un binası aynı şahsa aittir. Bu şahıs Kenan Peker ve Cesim Ercik tarafından ihya edilmiştir.

* Bu binaların ödenen kiralar kadar etmeyeceği apaçık ortadadır. Ayrıca devletimizin bir sürü boş binaları varken, İŞKUR'un bu yüksek kira ve tadilatla başkalarının cebine haksız kazanç sağlanması düşündürücüdür.

ÖZ ELEŞTİRİDE BULUNDUM

* Ben bunları bildiğimden dolayı ‘ihaleciler' paylaşımını yaptım. Ben ‘Torosları da unutmayacağız, FETÖ'den farkınız yok artık' şeklindeki yaptığım paylaşımda ise Cesim Ercik ve Kenan Peker'e kesinlikle FETÖ'cü demedim. Burada haksızlıkların FETÖ benzeri yapılan haksızlık olduğundan dolayı öz eleştiride bulundum.

PARTİMİN DAVASINI SAVUNDUM

Eleştirisinin Ercik ve Peker'e bir hakaret ve iftira amacı taşımadığını dile getiren Mevlüt Kurt, “Üyesi olduğum partimin davasını savundum. Partimin daha ileriye gitmesi için insanlarımız asgari ücretle çalışırken niye bu kadar kira bedelleri verildiğine itiraz ettim” dedi.

KAMU BİNALARI ATIL DURUMDA

Mersin İŞKUR'un yüksek bedelle kiraya çıktığı kentte, çok sayıda kamu binasının ise atıl durumda boş olarak durması dikkat çekiyor. Kent merkezi konumundaki Akdeniz ilçesinde Mersin Uluslararası Limanı (MIP), karşısında yer alan Kültür ve Turizm, eski tapu müdürlükleri binaları, Devlet Hastanesi poliklinik ve Kızılay binalarının da aralarında yer aldığı kamu mekânları kapılarına kilit vurulmuş halde kaderine terk edilmiş olarak duruyor.

3 MİLYON LİRALIK KONTRAT

Öte yandan İŞKUR İl Müdürlüğü'nün yeni taşınacağı binanın kirası aylık 50 bin TL. Beş yıllık 3 milyona ulaşan kiralama bedeliyle kontrat yapıldığı öne sürülürken, eşi eski AKP Erdemli İlçe yöneticisi olan İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt, ‘Kiralama bedelini bilmiyorum' demişti. Emlakçılar ise söz konusu bölgede bu tür bir kiralama işlemenin son derece yüksek olduğunu dile getirdiler.