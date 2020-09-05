3 milyon liralık tıbbi cihaz hurdaya çıktı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya'da düzenlediği basın toplantısında kent ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte artan corona virüsü vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yokuş, bir hastanede oksijensizlik nedeni ile ölen hastaların olduğu iddialarının bulunduğunu söyledi.

Yokuş, “AKP'li vekiller geldiğimiz noktaya kadar niye Konya'ya sahip çıkmadınız? Neden 1 ay önce tedbir alınmadı?” diye sordu. Konya Milletvekili Yokuş, 13 Mart'ta pandemi hastanesine dönüştürülen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tıbbi malzemelerin taşınma esnasında kırılarak Milli Emlak'a hurda olarak verildiğini de savundu. Hurdaya ayrılmış malzemelerin görüntülerini de paylaşan Yokuş, şunları kaydetti:

CİHAZLAR KIRILIP SÖKÜLDÜ

“Yazır Mahallemizde bulunan eski Numune Hastanesi'ndeki malzemeler ve binası 13 Mart'ta Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne devredilerek ek hizmet binası olarak hizmet vermeye başladı. Pandemi hastanesine dönüştürülen hastanenin malzemeleri kırılıp sökülerek hurda haline getirildi. Yaklaşık 3 milyon lira değeri olan ve 8 kamyondan fazla acil servis malzemesi Milli Emlak'a hurda olarak verildi. Hastanelerde yer yokken hepsi çalışan ve taşınabilir malzemeleri hangi vicdan, hangi ahlak bu malzemeleri hurda diye kamyonlara doldurup Milli Emlak'a atıyor?”

BU KADAR ZENGİN MİYİZ?

“Türkiye bu kadar zengin bir ülke mi?” diye soran Milletvekili Yokuş, “Bu malzemeleri Hazine'den devlet aldı. Hazine'deki paralar da 83 milyon insanımızın vergileri ile toplanan paralar. Bu israfı bu vicdansızlığı yapmaya ne hakkınız var? Bu milletin alın terini çarçur eden anlayışı biz kamuoyuna ifşa etmeyecek miyiz? Konya İl Sağlık Müdürü bu konuyu Konyalıya ve Türk Milleti'ne açıklamalıdır. Bu malzemeleri de neden hurdalığa attınız?” değerlendirmesini yaptı.