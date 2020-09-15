3 milyon liralık vurgun iddiası! PTT memuru kayıplara karıştı!

Olay, geçen hafta Şuhut ilçesinde meydana geldi. PTT Şuhut şubesinde yaklaşık 20 yıldır gişe memuru olarak görev yapan Cengiz K., kurumda maaş alan emekli müşteriler başta olmak üzere 60’a yakın kişinin hesabını boşaltıp ortadan kayboldu.

HER YERDE ARANIYOR

İddiaya göre Cengiz K., müşterilerin kredi limitlerine göre başvuruda bulunup, çıkan kredi tutarlarını sahte imza ve müşterinin haberi olmadan evraklara attırdığı imzalarla çekti. Cuma günü mesai bitiminde hesaplarındaki paraları çekmek için bankamatiğe giden müşteriler hesaplarında para göremiynce şoke oldu. Şikayetler üzerine harekete geçen savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri ev adresinde bulunamayan Cengiz K.’yı her yerde arıyor.

OKUMADAN İMZA ATTIK

Haberi olmadan kendisine adına 15 bin TL kredi çekildiğini öğrenen Veli Erim, şunları söyledi: Maaşımı PTT’den alıyorum. Şuraya imza at, buraya imza at diyordu, atıyorduk. Bilmedik, okumadık. Emniyet’ten aradılar, gittik ifade verdik. (İHA)