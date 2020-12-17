3 sağlık çalışanı daha corona sebebiyle hayatını kaybetti

Denizli’de iş yeri hekimi olarak çalışan Dr. Cesur Ayaslan, Kayseri Diş Hekimleri Odası eski başkanı Dt. Mustafa Kütahneci ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Kliniği’nde çalışan radyoloji teknisyeni Mete Baltacı corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlıkçıların ailelerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

TTB’nin paylaşımlarında şu ifadeler kullanıldı:

* Denizli’de işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cesur AYASLAN’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

* Kayseri Diş Hekimleri Odası eski başkanı Dt. Mustafa KÜTAHNECİ’yi COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Kliniği’nde çalışan radyoloji teknisyeni Mete BALTACI’yı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.