3 sağlık çalışanı daha coronadan hayatını kaybetti

Bugün İstanbul’da iki, Denizli’de bir sağlık çalışanı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde iş yeri hekimi olarak çalışan Doktor Ümit Erdem, Denizli Cerrahi Hastanesi Başhekimi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Bacanlı ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan Doktor Adnan Çetin'in COVID-19 nedeniyle vefat ettiğini duyurarak başsağlığı dileklerinde bulundu.