3 sağlık personeli daha coronadan yaşamını yitirdi

Ankara’da yaşayan eski Ankara Hastanesi çalışanı Dr. Ali Osman Gayret, corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Osman Gayret’in özel bir inşaat şirketinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü personeli Akın Yörüş, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Osmaniye’de özel bir hastanede Radyoloji Bölümü’nde çalışan Abdurrahman Aygün, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.