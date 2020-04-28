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3 yaşındaki Esra’nın kahreden ölümü

Samsun´da oyun oynadığı sırada 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Esra Musluk (3), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

21:56 -
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3 yaşındaki Esra’nın kahreden ölümü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi´nde meydana geldi. 3’üncü kattaki evlerinin balkonunda oynayan Esra Musluk, henüz bilinmeyen nedenle düştü.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan küçük kız ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilen Esra Musluk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölümüyle ilgili Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. DHA

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