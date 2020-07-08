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3 yaşındaki yeğenine sigara içirmişti! Gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet K., 3 yaşındaki yeğenine sigara içirip görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki toplayan görüntülerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan suç duyurusunun ardından Mehmet K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

18:46 -
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Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K’ye zorla sigara içirmeye çalışan Betül A.’nın (19) ardından Mardin’in Kızıltepe ilçesinde benzer olay meydana geldi.

TEPKİ YAĞDI

Kızıltepe’de oturan Mehmet K., sosyal medya hesabında 3 yaşındaki yeğenine sigara içirdiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. O görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet K.’ye kullanıcılar tepki gösterdi.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Tepkiler üzerine Mardin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan suç duyurusuyla polis ekiplerince harekete geçildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Mehmet K., gözaltına alındı.

Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Mehmet K.’nin sorgusu sürüyor. DHA

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Son güncelleme: 18:55 08.07.2020
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