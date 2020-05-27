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30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olabilir?

Corona virüs salgının ülkemizde ve dünyada etkisi haftalar geçmesine rağmen devam ediyor. Ramazan bayramında dört günlük uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da yani 30-31 Mayıs tarihlerinde de olacak mı vatandaşların merak konusu oldu. 11-12 Nisan tarihlerinde ilk kez ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu hafta da gerçekleştirilse 8. kez ilan edilmiş olacak. Peki 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

15:35 -
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30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olabilir?

Normalleşme süreci kapsamında adımlar atılırken sokağa çıkma yasağı hakkında alınacak karar merakla bekleniyor. Aralarında en merak edilenlerden biri ise 2 ayı aşkı süredir uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta da uygulanıp, uygulanmayacağı oldu.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonuna kadar sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağını açıklamıştı. Her hafta yapılan kabine toplantısı, bu hafta 28 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Yapılacak kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak ve son uygulanan yasak sonrası corona virüsünün seyrini aktaracak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına, bayram sonrası alınan corona virüsü verilerine göre karar verilecek.

Kabine toplantısında bu hafta sonu için de sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YASAK OLABİLİR?

Bilindiği gibi son uygulanan ve 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı tüm yurt genelinde olmuştu. Bayram öncesi uygulanan ve 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı. Bu hafta sonu da yasak olması halinde bu şehirlerden bazılarının yasağının iptal olması bekleniyor. Ancak üç büyük şehirde yasakların devam edeceği öngörülüyor.

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