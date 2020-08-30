30 Ağustos Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi…

Milli Piyango tarafından bugün düzenlenen özel çekilişte sonuçlar açıklandı. Büyük ödül için bilet alan binlerce kişi sonuçları merakla araştırmaya başladı. Milli Piyango’nun resmi adresindeki bilgilere göre, 6 milyon TL’lik büyük ödülü kazanan rakamlar 402598 olarak belirlendi. Milli Piyango çekilişinin sonuçlarını sıralı tam liste olarak yazımızda sizlere aktarıyoruz. İşte 30 Ağustos Milli Piyango sonuçları…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango’da kazanan rakamlar şu şekilde;

6000000TL Kazanan Numara

402598

100000TL Kazanan Numara

303892

Amorti

2 7

10000 TL Kazanan Numaralar

393765 163036 007954 126847 616090 059171 177968 698135 198707 473447 174994 372278 297653 460569 554294 086145 686485 576668 521056 458623

1000 TL Kazanan Numaralar

034519 672685 599208 480316 077513 653153 177048 300008 222115 430149 169054 375567 275225 107014 369364 583568 635273 101652 572925 139109 048386 687663 215445 680872 127486 267441 056557 379655 076961 087349 338455 158793 016422 577836 423196 072120 683826 565936 364249 426661 028473 523949 052205 288607 031580 401629 656602 646844 422676 604085

500 TL Kazanan Numaralar

21419 02580 18819 64080 81191 91009 82955 16558 06977 90351 33386 29619 64683 42664 41761 15180 22949 02845 53258 66285 48983 08266 77472 15397 66854 60547 10935 27748 68110 10735 20705 21129 60509 97194 75401 50928 76809 38965 77669 50976