30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına getirilen kısıtlamaya vatandaş ne diyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle kısıtlandı. 19 Ağustos 2020 tarihinde gönderilen genelgede, etkinliklerin kısıtlanma sebebi olarak corona virüsü pandemisi gösterildi. Bazı vatandaşlar İçişleri Bakanlığı’nın bu kararını sert bir şekilde eleştirirken bazıları da tedbir alınsın ama alınan tedbirler tüm kutlamalar için geçerli olsun dedi.

“HÜKÜMETİN, ATATÜRK’ÜN BAYRAMLARINA BİR ALERJİSİ VAR”

Berfin Karakurt: Hiçbir şeye kısıtlama gelmiyor. AVM’ler dolu. 30 Ağustos’a gelince mi kısıtlama başlıyor. Tabii ki çok saçma.

Orhan Şengül: Hükümetin,bizi yönetenlerin zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün bayramlarına karşı bir alerjisi var sanırım. Cumhuriyet bayramında kısıtlama, 30 Ağustos'ta kısıtlama, 10 Kasım'da kısıtlama ama biz asla unutmayız. Atatürk'ü seviyoruz, bu ülkenin kurucusu. Atatürk ile büyüdük biz. Çocuklarımızla Atatürkçüyüz. Biz, bu ülkeyi kimseye yedirmeyiz.

Esen Can: Yani hem 30 Ağustos hem de hiçbir bayramda kısıtlama olmaması gerekiyor. Doğrusu bu. Bayramlar çoşkuyla kullanılması gereken zamanlar. Dolayısıyla keşke olmasaydı.

“BAYRAMLAR KUTLANMAK İÇİNDİR”

Serhan Güner: Malazgirt'i kutluyorsak, İstanbul'un fethini kutluyorsak, 30 Ağustos'u da kutlamamız gerekir. Çünkü Türkiye tarihinin üç büyük meydan muharebesi var. Bunlardan bir tanesi Malazgirt Meydan Muharebesi, Alparslan 1071. 1453 İstanbul'un fethi. Son meydan muharebesi Büyük Taarruz, yani Atatürk'ün 26 Ağustos'ta başlattığı Büyük Taarruz. Bunu kutlamadığımız sürece kutlanan bayramların ve özel günlerin bir değeri kalmaz.

Mahmut Küskü: Bence mantıklı. Çünkü virüs hâlâ bitmedi. İnsanların şu anki durumu bile kötü. Şahsen benim yaptığım da bir hata bence. Nereden gezmeye geldim. Zafer Bayramı'nın kısıtlanması doğru bence.

“AYASOFYA'NIN AÇILIŞINDA KORKU YOK, AMA ZAFER BAYRAMINDA VAR”

Gönül Havva: Bir 30 Ağustos'umuz var, bayramımız. Çoğu bayramlarımız gitti zaten. Maalesef ki eskileri yaşamış bir kadın olarak çok hicap duyuyorum. Niye yapılamıyor, neden yapılamıyor? Bu kadar camilerde namazlar kılınıyor dip dibe. Niye bu yapılamıyor? Ben bunu anlayamıyorum. Ayasofya açıldı. Çok şükür, teşekkür ederim. Güzel bir şey yaptılar. Ama orada bilmem kaç yüz bin kişi namaz kıldı dip dibe, korku yok. Ama bayramda korku var. Bunu anlamış değilim. Keşke bir anlayabilsem. Bir anlatan olsa bana.

Gülay Güneş: Her zamanki şeyler yaptıkları. Yanlış buluyorum tabii ki. Ayasofya Camii'nde de virüs vardı o zaman. O zaman niye insanları bir araya getirdiler? Şimdi sadece 30 Ağustos için kısıtlama yapıyorlar. Ben onu anlamadım.

Mehmet Arslan: Bence yasak gelmesini yanlış buluyorum. Çünkü yaklaşık 300 bin, 200 bin insanın olduğu açılışlar oldu. Bu bizim milli bayramımız. Bunda neden yasak geliyor, ben bunu anlamadım.

“KISITLAMA GETİRİLMESİ GEREKENLERE KISITLAMA GETİRİLMİYOR”

Ozan Ceylan: Kısıtlama getirilmesi gerekenlere kısıtlama getirilmeyip sadece Zafer Bayramı’na kısıtlama getiriliyorsa ben bunda art niyet ararım. Bundan önceki cumhurbaşkanları da hep aynı şeyi yaptı. Birinin karnı ağrıdı hastaneye yattı, biri grip oldum dedi kutlamaya gitmedi. Kutlama olsa da zaten gelmeyecekti. Bahane, başka hiçbir şey değil.

Engellemesi hiçbir şey fark ettirmeyecek. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece bayramlarda anmıyoruz. 23 Nisanlarda, 19 Mayıslarda, 30 Ağustoslarda değil hep içimizde. Hep özlemle anıyoruz. Yani engellemesi bizim için hiçbir şey fark etmeyecek. Ama dediğim gibi tamamen art niyet başka bir şey değil çünkü rahatsız oluyorlar. Bu ülkenin Atatürk'e verdiği değerden, saygıdan ciddi anlamda rahatsız oluyorlar. Bütün dertleri onunla alakalı her şeyi silmek, bertaraf etmek.