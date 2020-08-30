30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ulaşım ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?

Ülkemizin en önemli milli bayramlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanmaya başlandı. Bayramda dışarı çıkacak olanlar yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak. Geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos’ta toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı.

OTOBÜS, METROBÜS VE TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray ulaşımının ücretsiz olacağına dair bir karar bulunmazken diğer toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı biliniyor.

İBB’nin denetimindeki toplu taşıma araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

Belediyeden, etkinliklerin nerede ve nasıl olacağına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı.

HALUK LEVENT YENİKAPI'DA

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda İBB’nin desteğiyle gerçekleşen “Park Et Seyret” etkinlikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı programıyla sürecek. Sesi, tarzı ve yorumuyla Türk müziğinde ayrı bir yer edinmiş sanatçı Haluk Levent, İstanbulluları müzikte ve Büyük Zafer'in coşkusunda birleştirecek.

KEMERBURGAZ’DA BAYRAM COŞKUSU

İBB’nin etkinlikleri, bir başka milli bayramda, 29 Ekim 2019’da açtığı Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gerçekleştireceği aktivitelerle başlayacak.

Yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, dinlenme ve çocuk alanlarıyla İstanbulluların keyifle vakit geçirdiği şehir parkı, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yapılacak etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çocuklar için uçurtma şenliği, oyun atölyeleri ve mini ödüllü yarışmaların hazırlandığı programlarda; İBB Orkestralar Müdürlüğü de en sevilen repertuvarıyla müzikseverlerle buluşacak.

ZAFER BAYRAMI’NA ÖZEL TİYATRO OYUNU

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda saat 20.00’de DJ performansı ile başlayacak kutlamalarda, 30 Ağustos için özel olarak hazırlanan tiyatro oyunu da sahnelenecek.

Yönetmenliğini Eraslan Sağlam’ın üstlendiği, İBB Şehir Tiyatroları’nın “Zaferin Tanıkları-Ekmek ve Hürriyet” isimli gösterisi, izleyicilerle buluşacak.

BİLETLER ÜCRETSİZ

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek program, pandemi nedeniyle bin kişilik bir katılımla yapılacak. Ücretiz bilet uygulamasına gidildiği etkinliklere http://forms.ibb.gov.tr/ kultur/30-agustos-zafer- bayrami-etkinlik-davetiyeleri- basvuru-formu/ adresinden davetiye alınabilecek.