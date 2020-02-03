30 bin liralık veresiyeyi isteyen lokantacıya kılıçlı saldırı

2015 yılında ailesiyle birlikte ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriye uyruklu Mohammed Hüseyin, İstanbul‘un Avcılar ilçesinde lokanta açtı. İddiaya göre bir grup Suriyeli lokanta yemek yiyip veresiye yazdırdılar. Hüseyin, veresiyenin 30 bin liraya kadar yükselmesi üzerine yeğenini gönderip ödeme yapmalarını istedi.

DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine bu kişiler, satır ve bıçakla lokantayı bastı. Şüpheliler, kasadaki 5 bin lirayı da gasp ederek dükkandan ayrıldı. Lokanta sahibinin şikayeti üzerine çalışma yapan polis ekipleri; şüpheliler Mahmoud Alhamdan, Mjd Alziba, Wail El Necar, Yasir El Muhammet‘i yakalayarak gözaltına aldı.

TEHDİT ETMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Lokanta sahipleri; tutuklu bulunan şüphelilerin, şikayetlerinden vazgeçmeleri yönünde sürekli olarak kendilerini tehdit ettiklerini ileri sürdü. (DHA)