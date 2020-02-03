Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

30 bin liralık veresiyeyi isteyen lokantacıya kılıçlı saldırı

İstanbul'da bir grup Suriyeli, vatandaşları tarafından işletilen lokantaya 30 bin lira veresiye taktı. Ödeme isteyen restoran sahibine tepki gösteren grup dükkanı satır ve kılıçlarla bastı.

14:41 -
Haberler Gündem

2015 yılında ailesiyle birlikte ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriye uyruklu Mohammed Hüseyin, İstanbul‘un Avcılar ilçesinde lokanta açtı. İddiaya göre bir grup Suriyeli lokanta yemek yiyip veresiye yazdırdılar. Hüseyin, veresiyenin 30 bin liraya kadar yükselmesi üzerine yeğenini gönderip ödeme yapmalarını istedi.

DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine bu kişiler, satır ve bıçakla lokantayı bastı. Şüpheliler, kasadaki 5 bin lirayı da gasp ederek dükkandan ayrıldı. Lokanta sahibinin şikayeti üzerine çalışma yapan polis ekipleri; şüpheliler Mahmoud Alhamdan, Mjd Alziba, Wail El Necar, Yasir El Muhammet‘i yakalayarak gözaltına aldı.

TEHDİT ETMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Lokanta sahipleri; tutuklu bulunan şüphelilerin, şikayetlerinden vazgeçmeleri yönünde sürekli olarak kendilerini tehdit ettiklerini ileri sürdü. (DHA)

istanbul Polis saldırı Suriye Türkiye
Son güncelleme: 14:43 03.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more