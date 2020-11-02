30 büyükşehiri etkileyebilir, hat bakım ve işletme bedeli iptal edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin(MASKİ) 2018 yılından bu zamana kadar su abonelerinden aldığı 3 liralık ‘Hat Bakım ve İşletme Bedeli'ni Manisa 2. İdare Mahkemesi, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

İLÇEDEKİ 60 BİN ABONE PARALARINI GERİ ALABİLİR

Manisa Yurttaş İnisiyatifi üyesi Uğur Doğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) binasının önünde basın açıklaması yaparak alınan kararı kamuoyu ile paylaştı.

Manisa Yurttaş İnisiyatifi üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği basın açıklamasında Uğur Doğan, Manisa 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın Şehzadeler ilçesindeki yaklaşık 60 bin aboneyi ilgilendirdiği belirterek, ilçedeki abonelerin yaklaşık 36 aydır kesilen ‘Hat Bakım ve İşletme Bedeli'ni dilekçeyle geri alabileceğini duyurdu.

Doğan, mahkemenin verdiği bu karar doğrultusunda ilçemizdeki 60 bin su abonesi MASKİ'ye verecekleri dilekçeyle kendilerinden 36 ay boyunca kesilen 3 liralık hat bakım ve işletme bedelinin tamamını yasal faiziyle geri alabilir, MASKİ'ninde bir an önce iptal kararını ilçedeki abonelerin tamamına uygulayarak, artık bu ücreti tahsil etmemesi gerekmektedir. Almaya devam ettiği müddetçe suç işleyecektir” diye konuştu.

30 BÜYÜKŞEHİR'DEKİ SU ABONELERİ İÇİN EMSAL KARAR

Davayı kazanan Uğur Doğan, Manisa 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın Türkiye'deki 30 büyükşehirdeki milyonlarca aboneyi ilgilendiren emsal bir karar niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Doğan konuya ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı; “Manisa 2. İdare Mahkemesi'nin bu kararı sadece Şehzadeler ilçesini ilgilendirmiyor. Manisa il genelindeki 600 bin su abonesi, Türkiye genelindeki 30 büyükşehir de yaşayan milyonlarca aboneyi ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar. Onlar da mahkemenin verdiği kararı emsal olarak göstererek, aylardır veya yıllardır kendilerinden tahsil edilen hat bakım ve işletme bedelinin iptali için dava açabilirler. Paralarını geri alabilirler. Belediyelerin yapması gereken bir işi asla vatandaşın sırtına yükleyemezler”

Açıklamanın ardından Uğur Doğan, mahkemenin verdiği karar doğrultusunda kendisinden yaklaşık 36 aydır tahsil edilen hat bakım ve işletme bedelini geri almak için MASKİ'ye dilekçesini teslim etti.