30 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte haftanın şanslı numaraları…

Şans Topu, yapılan yeniliklerin ardından, 34 numara arasından 5, 14 numara arasından da 1 rakamın seçilmesiyle oynanıyor. İnternet üzerinden de oynanabilen Şans Topu’nda bu akşam büyük ödül tutarı 730 bin 706 TL olarak açıklandı.

30 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango tarafından düzenlenen 30 Eylül 2020 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları şu şekilde; 1-4-7-17-23+5

BÜYÜK İKRAMİYE MİKTARI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta 1 kişinin büyük ödül kazandığı Şans Topu’nda, bu akşam büyük ikramiye tutarı 730 bin 706 TL olarak belirlendi.

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango'nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenlenmektedir.