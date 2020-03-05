30 milyona yapılan yol bir yılda 5 kez çöktü

Kütahya'nın Emet ve Tavşanlı ilçelerini birbirine bağlayan ve geçtiğimiz yıl hizmete açılan yeni yol 5. kez çöktü.

Yolun sıfır noktasında yaşanan heyelan sonrasında 2,5 metre derinlikte 100 metre uzunlukta göçük yaşandı. Bir yıl içinde 5.'inci kez göçme yaşanan yol 30 milyon liraya mal olmuştu. Yolun trafiğe açık olduğu belirtilirken, karayolları yetkililerinin yol kenarında güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

BÖLGE İNSANI TEPKİLİ

Göçüğün yolun sıfır noktasında yaşanmasına rağmen, trafik akışının devam etmesi bölge halkının endişesine sebep oldu. Bölge halkı yolun heyelan bölgesine yapıldığına yönelik uyarılarda bulunduklarını, ancak uyarıların dikkate alınmayarak yolun tamamlanarak trafiğe açıldığını ifade etti.

Yoldaki heyelanların her yağışta devam edeceğini ifade eden bölge halkı, yetkilileri bu konuda acil önlem almaya davet etti. Heyelanın yaşandığı yolda, AFAD ekiplerinin inceleme çalışması yapacağı öğrenildi.