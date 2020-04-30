30 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Süper Loto’da ikramiye katlanıyor!

Süper Loto’nun bu akşamki çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her perşembe akşamı çekilen ve en fazla kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da bu akşam 3. devir sonrası büyük ödül miktarı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalardan devreden 4 milyon 697 liralık ödülün bu akşam 6 milyon lira seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 30 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun bu akşamki çekilişi saat 21.15’te başlayacak. Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30 sıralarında belli olacak. Sonuçlar açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

SÜPER LOTO’DA 3. DEVİR

Süper Loto’da büyük ödül 3. haftadır devrediyor. Bu akşam yapılacak Süper Loto 654. hafta çekilişte 4 milyon 697 liralık ödülün katlanarak 6 milyon lira seviyelerine çıkması bekleniyor.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.