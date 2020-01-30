30 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Süper Loto’da büyük ikramiye rekora koşuyor!

Milli Piyango’nun en fazla oynanan şans oyunlarından olan Süper Loto’da büyük ikramiyenin hangi şanslı rakamlara çıkacağı merak ediliyor. 4. devrini gerçekleştiren Süper Loto’da çekiliş saat 21.15’te başlayacak ve kazanan rakamlar açıklanacak. Süper Loto’nun 641. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarının yaklaşık 11 milyon liraya ulaşması bekleniyor. İşte 30 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango tarafından Süper Loto çekilişi saat 21.15’te başlayacak ve sonuçlar ilerleyen dakikalarda açıklanacak. Şanslı rakamlar açıklandığında sayfamızda olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SÜPER LOTO’DA ÇIKAN RAKAMLAR

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.