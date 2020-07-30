30 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da ilk devir!

Süper Loto’nun 667. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin ardından şanlı rakamlar belirlendi. Ancak bu hafta Süper Loto’da 6 doğru rakamı bilen çıkmadı ve 1. devir gerçekleşti. Süper Loto’da haftanın sonuçları ve detaylar haberimizde…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 667. hafta çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde; 5-11-31-40-45-53

PARA LOTO’DA 9. DEVİR

İnternet üzerinden oynanan Para Loto’da 9. devir gerçekleşti. Süper Loto ile aynı rakamların geçerli olduğu Para Loto’da büyük ödül miktarı ise 2 milyon 77 bin TL’ye ulaştı.