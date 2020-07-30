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30 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da ilk devir!

Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 şanslı rakamı bilen 2 kişi kişi başı 3 milyon TL'lik ödülün sahibi olmuştu. Süper Loto'da bu akşam ise 6 rakamı bilen çıkmadı ve ilk devir gerçekleşti. 1 milyon 943 bin TL'lik büyük ödül miktarı bir sonraki çekilişe devretti. İşte 30 Temmuz Süper Loto sonuçları...

23:33 -
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30 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da ilk devir!

Süper Loto’nun 667. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin ardından şanlı rakamlar belirlendi. Ancak bu hafta Süper Loto’da 6 doğru rakamı bilen çıkmadı ve 1. devir gerçekleşti. Süper Loto’da haftanın sonuçları ve detaylar haberimizde…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 667. hafta çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde; 5-11-31-40-45-53

PARA LOTO’DA 9. DEVİR

İnternet üzerinden oynanan Para Loto’da 9. devir gerçekleşti. Süper Loto ile aynı rakamların geçerli olduğu Para Loto’da büyük ödül miktarı ise 2 milyon 77 bin TL’ye ulaştı.

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