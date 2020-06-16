Eski eşi 30 yerinden bıçaklamıştı! ”Aklımdan silemiyorum”

Tire Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Fatma Tüfenkçi, nöbetten çıkıp evine giderken boşandığı Günay Alkan tarafından defalarca bıçaklandı.

”YAMULMUŞ BIÇAĞI ÇÖPE ATTIM”

Tutuklanan Alkan, savunmasında “Fatma’yı öldürme düşüncem yoktu. Takibe de almadım. Kendisiyle tesadüfen karşılaştık. Aramızda geçenlerin ayrıntısını hatırlamıyorum. Olaydan sonra ne şekilde uzaklaştığımı da bilmiyorum. Üzerimdeki gömleği ve yamulmuş bıçağı bir çöp konteynerına attım” dedi.

”DEFALARCA ‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’ DEDİM”

Yaşam mücadelesini kazanıp, hayata dönen Tüfenkçi ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

* Nöbetten evime dönerken, tenha bir yolda boşandığım eşim arkamdan gelip bıçakla saldırmaya başladı. O anlar çocuklarım için yalvardım. Bensiz ne yaparlar diye düşündüm hep. Zaten yapacak başka bir şeyim de yoktu.

* Defalarca ölmek istemediğimi söyledim. Ancak karşımdaki beni hiç duymadı. Çocuklarım için yeniden nefes alacağımı biliyordum.

* Kendi canım için mücadele ettim belki ama aklımda hep iki evladım vardı. Tek düşündüğüm onlar oldu.

* Yaşadığım olay gözümün önünden gitmiyor. Ne yaparsam yapayım aklımdan silemiyorum.

”ÇOK KORKUYORUM”

* Beni bu hale getiren kişi, hak ettiği cezayı almayacak diye çok korkuyorum. Az ceza alırsa ne yaparım düşüncesine sahibim.

* Yolda yürürken sürekli arkama bakıyorum. Arkamdan gelen herkes bana zarar verecekmiş gibi hissediyorum.

* Kendim ve tüm kadınlar adına yalvarıyorum. Lütfen cezalar caydırıcı olsun. Bir kadın ölünce sadece kadın değil, çocuklar da ölüyor.

Annesi ölümden dönen 19 yaşındaki Zahide Alkan da “Çoğu arkadaşımın annesi, annemin başına gelen durumdan dolayı eşinden ayrılmaktan korkuyor. Annem ameliyattan çıktıktan sonra her uyuduğunda ölecek diye korktum” dedi. (DHA)