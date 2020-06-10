30 yıllık düşmanlık cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular

Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Denizli’de yaşayan İsmail ve Ercan Dinler’in annesi Keziban Dinler Antalya’da hayatını kaybetti. İki kardeş anneleri memleketleri Adana’da toprağa verileceği için kente geldi. Cenazeye 30 yıl önce aralarında düşmanlık olan teyzesinin çocukları A.A. ile G.A. da geldi. Annenin cenazesi ise bugün sabah saatlerinde uçak ile Adana Havalimanı’na geldi.

İddiaya göre, iki kardeş otomobile binip cenazeyi almaya giderken kuzenleri ile aralarında eski kavgadan dolayı tartışma çıktı. Kuzenlerden biri İsmail Dinler’in kullandığı otomobile binerek tabanca ile ateş etmeye başladı. İki kardeş açılan ateş sonucu yaralandı. Zanlılar ise olay yerinden kaçtı.

”NEFES ALAMIYORUM”

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan Dinler’i ambulansa alırken İsmail Dinler’e de direksiyon başında serum taktı.Gittikçe durumu ağırlaşan ve “Nefes alamıyorum” diyen İsmail Dinler, ikinci ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bu arada olay yerine gelen Dinler’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)