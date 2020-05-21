300 işçinin çalıştığı fabrikada corona paniği!

Tosya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 300 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında çalışan bazı işçiler, dün öğle saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan 6 işçi, tedaviye alındı. Fabrikada çalışan diğer işçilere de test uygulanırken, sonuçları henüz çıkmadı.

”KENDİNİZİ İZOLE EDİN”

Bu gelişmeler üzerine fabrika yönetimi üretimi durdurma kararı aldı. Evlerine gönderilen işçilerden, kendilerini izole etmeleri istendi.

Fabrika yönetimince işçilere gönderilen mesajda “Corona virüsü nedeniyle il sağlık kuruluşunun almış olduğu kararla evlerinizde kendinizi izole etmeniz zorunludur, aksi bir durumda ceza-i işlem uygulanacağından evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için büyük önem taşımaktadır” denildi. (DHA)