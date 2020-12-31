31 Aralık tatil mi, bugün bankalar, PTT, kargolar açık mı?

2020 yılına veda ederken yılın son gününde işlerini tamamlamak isteyenler başta bankalar olma üzere diğer kamu kurumlarını ziyaret ediyor.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller içerisinde 31 Aralık yer almıyor.

BANKALAR, PTT, KARGOLAR AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil takviminde yer almadığı için bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerinde olacaklar.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.