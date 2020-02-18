31 Mart seçimlerinin sandık görevlileri hakim karşısında

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla Kadıköy’de görevli sandık başkanı ile üyelerinin, “görevi ihmal” suçundan 3’er aydan 1’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması görüldü.

Kadıköy’deki bazı sandıklarda geçersiz oy pusulalarının kaybolması ve oyların başka parti hanesine yazılması iddialarına ilişkin, Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Abdullah Yılmaz ve 16 sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

USULSÜZLÜK YAPMADIKLARINI SÖYLEDİLER



Üniversite öğrencisi N.I., ilk kez bir seçimde görevli olduğunu anlatarak sehven maddi bir hata yapıldığını söyledi. Seçimden sonra oyları sayarak, torbalara koyup sandık başkanına teslim ettiklerini söyleyen sanık S.S., “Tutanaklarımız ile sayımız arasında bir tutarsızlık yoktu. İşlemlerimizi usulüne uygun yapıp, mühürleyip başkanımıza teslim ettik. Kayıp görünen 9 oy pusulasının hangi aşamada kaybolduğunu bilmiyorum. Bizim teslim ettiğimizde herhangi bir sorun yoktu” diye konuştu.

“ADALETİ BÖYLE MEŞGUL ETMEKTEN ÜZGÜNÜM”

Seçimde sandık başkanı olarak görev yaptığını söyleyen sanık Y.T.,”İddia konusu tutanak sehven ve yorgunluğun da etkisiyle kaydırılarak doldurulmuştur. Bu maddi hatadır ve bu hata daha sonra ilçe seçim kurulu aşamasında düzeltilmiştir. Suç kastım yoktur. Beraatimi istiyorum. Adaleti böyle meşgul etmekten üzgünüm” dedi.

YETERSİZ EĞİTİM

Suç kastı olmadığını söyleyen sanık B.Ö. ise, “Eğitimin yetersizliği, seçim atmosferinin baskısı ve yorgunluğunun etkisi ile genel toplama sehven artı 5 oy kayıtlarda eklenmiş” diyerek beraatini istedi.

“YORGUNLUĞUN ETKİSİYLE KAYDIRMA YAPILMIŞ”

Sanık E.H. de 22 yıllık öğretmen olduğunu belirterek, “Daha önce de birçok seçimde görev aldım, deneyimliyim. Olay günü bütün seçim sayım ve tutanak işlemleri usulüne uygun yapıldı. Pusulaların bir tanesinde tırnak ojesi gibi bir iz vardı. Bunun geçerli olup olmadığına karar vermek için oylama yaptık. 5 kişiden 4’ü geçerli dedi. Benim olayda hiçbir usulsüzlüğüm ve ihmalim yoktur” ifadelerini kullandı.

Seçimlerde AKP üyesi olarak görev aldığını söyleyen M.T. “Sabah 5’ten akşam saat 22’ye kadar iş başındaydık. Yorgunluğun etkisiyle sehven kaydırma yaparak doldurmuşum. Diğer arkadaşlarım da fark etmeden imzalamışlar. Ayrıca partim ikinci seçimlerde beni göreve çağırmıştır” diyerek beraatini istedi.

Duruşmaya katılmayan bir sanık hakkında zorla getirme kararı çıkaran mahkeme hakimi, duruşmaya katılmayan sanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.