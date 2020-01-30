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31 Ocak cuma namaz vakitleri: İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il il yayınladığı cuma namaz vakitleri haberimizde. Müslümanlar her hafta olduğu gibi bu hafta da camilere giderek cuma namazı ibadetini yerine getirecek. İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Bursa ve diğer tüm illerin cuma namaz vakitlerini sayfamızdan görebilir, cuma günü ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte 31 Ocak cuma namaz vakitleri.

23:22 -
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31 Ocak cuma namaz vakitleri: İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı saatleri

Cuma namazı için camilere gidecek olan müslümanlar, cuma namazı vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu il il cuma namazı vakitlerini sayfamızda paylaştığımız bağlantı üzerinden kolayca görebilirsiniz. İşte Türkiye’deki tüm illerin cuma namaz vakitleri ve ezan saatleri.

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ

İSTANBUL: 13:22
ANKARA: 13:07
İZMİR: 13:30

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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