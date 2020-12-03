320 milyonluk projeye 751 milyonluk fazla ödeme

Sayıştay, 2011'de ihalesi yapılan Arifiye-Karasu demiryolu projesine ilişkin raporunu yayınladı. Rapora göre yüklenici firmaya 751 bin 538 lira fazla ödeme yapıldı.

AKP'Lİ ADAY FİRMANIN ORTAĞI

Kamu İhale Kurumu verilerine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adapazarı Karasu Demiryolu hattı ihalesi için 5 Nisan 2011'de Seza İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi ile sözleşme yaptı. Sayıştay raporuna göre, sözleşme kapsamında toplamda ödenmesi gereken tutar 320 milyon 840 bin TL idi. Hattın altyapısının sadece yüzde 23'lük bölümü tamamlandı ancak yüklenici firmaya 73 milyon lira ödenmesi gerekirken, fiyat farkları dahil 825 milyon 138 bin TL ödendi. Yani şirkete 751 milyon 538 bin lira fazla ödeme yapıldı. Ödeme miktarı daha şimdiden ihale fiyatının iki mislinden fazla oldu.

Şirketin ortağı AKP Elazığ Milletvekili aday adayı tıp doktoru Prof. Yasemin Açık. Yasemin Açık, sigara ile mücadeleye katkısından dolayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül almıştı.

SÖZLEŞMEYE GÖRE 750 GÜNDE BİTMESİ GEREKİYORDU

Sayıştay denetçilerinin raporunda şöyle denildi: “73 kilometre uzunluğundaki çift hatlı demiryolu altyapı inşaatının üzerindeki köprüler, viyadükler ve diğer yapıların 750 günde, 320 milyon bedelle yaptırılması amaçlanmıştır. Yükleniciye 825 milyon 138 bin TL ödeme yapılmış, sadece 20 km.'den az bir alanda zemin ıslah çalışmalarının tamamlanabilmiş ve işin fiziki gerçekleşme oranının ancak yüzde 23 mertebesine gelebildiği anlaşılmıştır.”