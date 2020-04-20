37 sivil toplum örgütünden ortak kınama!

Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yapılan silahlı saldırıya her kesimde tepki geliyor. Saldırıyı ortak bildiriyle kınayan 35 sivil toplum örgütü olayın bin an önce aydınlatılmasını istedi.

Çevre, ekoloji, doğa ve hayvan hakları savunucularında aralarında bulunduğu 37 sivil örgütünün yayınladığı kınama bildirisinde şu ifadelere yer verildi;

*Aşağıda imzası olan bizler, Salda Gölünün bağlı olduğu Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yapılan saldırıyı nefretle kınıyor, olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz.

*Sadece ülkemizin değil, dünyanın da çok önemli değerlerinden bir olan Salda Gölü’nün korunmasında ön saflarında yer alan Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine saldıran hainlerin bulunup adalete teslim edilmelerini bekliyoruz. Konunun takipçisi olacağız. Yetkilileri göreve davet ediyoruz.

ÇAĞRICILAR:

A Platformu (Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu)

Kent Hareketleri Forumu

İzmir Çevre Gönülleri Platformu (İZÇEP)

Hayvanlar Eşittir Yaşam Platformu- Alanya

Batı Akdeniz Çevre Platformu (BAÇEP)

Fethiye Yerel Tohumlar Derneği

Edremit Çevre Platformu (EDÇEP)

İmece Dostluk Dayanışma Derneği- İzmir

Arzu Kır- Avukat, İstanbul Barosu

Tüm Öğretim Elemanları Derneği-TÜMOD

Aydın Çevre Mücadelesi (AYÇEM)

Yenifoça Forum

Validebağ Gönüllüleri

Burhaniye Çevre Platformu (Burçep)

Silivri Çevre Derneği

Uşak Muratdağı Yokolmasın Platformu

Mersin Nükleer Karşıtı Platform (NKP)

Antalya Nükleer Karşıtı Platformu (NKP)

Van- Çevder

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği

Elazığ/Karakoçan/Pamuklu Köyü Dayanışma Derneği

Birleşik Yeşil Hareket

Karaman Ekoloji Derneği

Ekoloji Kollektifi

Marçep

İmece Dostluk Dayanışma Derneği (İmece-Der)

Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)

Efes Selçuk Kent Konseyi

Ayvalık Tabiat Platformu

Koşuyolu Çevre Gönüllüleri

Konak Kent Konseyi

Ege Kent Konseyleri Birliği(Ege Bölgesindeki 41 Kent Konseyi mevcut)

Komşu Kapısı MAÇKA Dayanışma Derneği

Uluslararası Çevre Gazeteciler Derneği

Kocaeli Çevre Savunması

İLGİLİ HABER Kılıçdaroğlu, Yeşilova Belediye Başkanı ile görüştü!