37 sivil toplum örgütünden ortak kınama!

Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yapılan silahlı saldırıya her kesimde tepki geliyor. Saldırıyı ortak bildiriyle kınayan 35 sivil toplum örgütü olayın bin an önce aydınlatılmasını istedi.
Çevre, ekoloji, doğa ve hayvan hakları savunucularında aralarında bulunduğu 37 sivil örgütünün yayınladığı kınama bildirisinde şu ifadelere yer verildi;
*Aşağıda imzası olan bizler, Salda Gölünün bağlı olduğu Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yapılan saldırıyı nefretle kınıyor, olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz.
*Sadece ülkemizin değil, dünyanın da çok önemli değerlerinden bir olan Salda Gölü’nün korunmasında ön saflarında yer alan Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine saldıran hainlerin bulunup adalete teslim edilmelerini bekliyoruz. Konunun takipçisi olacağız. Yetkilileri göreve davet ediyoruz.
ÇAĞRICILAR:
A Platformu (Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu)
Kent Hareketleri Forumu
İzmir Çevre Gönülleri Platformu (İZÇEP)
Hayvanlar Eşittir Yaşam Platformu- Alanya
Batı Akdeniz Çevre Platformu (BAÇEP)
Fethiye Yerel Tohumlar Derneği
Edremit Çevre Platformu (EDÇEP)
İmece Dostluk Dayanışma Derneği- İzmir
Arzu Kır- Avukat, İstanbul Barosu
Tüm Öğretim Elemanları Derneği-TÜMOD
Aydın Çevre Mücadelesi (AYÇEM)
Yenifoça Forum
Validebağ Gönüllüleri
Burhaniye Çevre Platformu (Burçep)
Silivri Çevre Derneği
Uşak Muratdağı Yokolmasın Platformu
Mersin Nükleer Karşıtı Platform (NKP)
Antalya Nükleer Karşıtı Platformu (NKP)
Van- Çevder
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği
Elazığ/Karakoçan/Pamuklu Köyü Dayanışma Derneği
Birleşik Yeşil Hareket
Karaman Ekoloji Derneği
Ekoloji Kollektifi
Marçep
İmece Dostluk Dayanışma Derneği (İmece-Der)
Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)
Efes Selçuk Kent Konseyi
Ayvalık Tabiat Platformu
Koşuyolu Çevre Gönüllüleri
Konak Kent Konseyi
Ege Kent Konseyleri Birliği(Ege Bölgesindeki 41 Kent Konseyi mevcut)
Komşu Kapısı MAÇKA Dayanışma Derneği
Uluslararası Çevre Gazeteciler Derneği
Kocaeli Çevre Savunması