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37 yaşındaki adam coronadan ölmeden iki saat önce eşinden helallik istemiş

Mardin'de Fehmi Tekin, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tekin'in ölümünden 2 saat önce eşi Emine Tekin ile yoğun bakım odasındaki camın arkasından görüşüp, helallik istediği belirtildi.

Güncellenme: 11:11, 02/12/2020
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37 yaşındaki adam coronadan ölmeden iki saat önce eşinden helallik istemiş

Derik ilçesi Kale Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Fehmi Tekin’e, bir süre önce belirti göstermesi üzerine Covid-19 testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Tekin, durumu ağırlaşınca 20 gün önce Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekin’in ölümünden 2 saat önce eşi Emine Tekin ile görüştüğü belirtildi. Fehmi Tekin’in yoğun bakım odasının cam bölmesinin arkasından kendisiyle görüşen eşinden helallik istediği ifade edildi.

Fehmi Tekin’in cenazesi, Derik Abdullah Akın Mezarlığı’nda corona virüsü tedbirleriyle toprağa verildi. (DHA)

Çocuk Corona Mardin
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