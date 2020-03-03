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38 milyon lira harcanan İznik Gölü’ne lağım aktı!

Bursa'da çevre felaketi yaşanıyor. Dün Orhangazi Karsak deresinde yaşanan çevre felaketi bugün İznik Karasu deresinde meydana geldi. Dereden lağım suları İznik Gölü'ne aktı.

Halil ATAŞ / Bursa
20:46 -
Haberler Gündem
38 milyon lira harcanan İznik Gölü’ne lağım aktı!

İznik-Karayolları mevkiinde bulunan Karasu Deresi’nden öğle saatlerinden itibaren İznik Gölü’ne kanalizasyondan lağım suları aktı. Sahili kötü kokular sardı. Gölün rengi mavi-gri oldu.

FOTO: SÖZCÜ

38 MİLYON LİRA HARCANDI

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Gölü’nün kanalizasyon atıklarından kurtulması için 2013 yılında altyapı çalışması başlatmıştı. 2015 yılında tamamlanan projede, 90 kilometre kanalizasyon hattı döşendi. İleri teknoloji Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kuruldu. Proje altyapı ile birlikte toplam 38 milyon liraya mal oldu.

FOTO: SÖZCÜ

TASARRUFA GİDİLİYOR İDDİASI

2015 yılında AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe döneminde İznik-Hisardere Köyü yolu üzerinde kurulan ileri teknoloji Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin aşırı elektrik tükettiği ve bu nedenle de tasarruf tedbirleri uygulanıp zaman zaman çalıştırılmadığı iddia edildi.

FOTO: SÖZCÜ

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