4, 5 Temmuz için sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Artan corona virüs vaka sayısı sonrasında geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı son dönemde tekrar gündeme gelmeye başladı. Ancak kararın alınmasında belirleyici olan bilim kurulu toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağına yönelik herhangi bir bilgi verilmedi yani bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma gibi bireysel tedbirleri uygulamadığının görülmesinin ardından son dönemde vaka sayılarında yeniden artış görülmüştü. Ancak bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısı ardından da sokağa çıkma yasağı hakkında bir karar açıklanmadı. Şu an için hafta sonunu kapsayan bir sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.

Sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte vaka sayılarında yükselme yaşandığını hatırlatan Koca, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Yeni vaka sayılarımızda binin altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlardan sonra bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu gelişmelerin dünyadakilerle paralel olmadığını bilmeliyiz.”

“Vaka sayılarındaki artışlar kontrol altına alınabilecek artışlardır. Yapmamız gereken gündelik hayatımızda, tedbire uygun seçenekleri aramaktır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor.”