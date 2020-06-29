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4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle yaklaşık iki ay boyunca hafta sonlarında ve resmi tatillerde bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. 1 Haziran’dan başlayan normalleşme adımları sonrasında ise sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verilmişti. Ancak geçtiğimiz iki hafta sonunda LGS ve YKS sınavları sebebiyle sokağa çıkma yasağı belirli saatlerde yeniden uygulamaya alınmıştı. Corona virüsü vakalarının artması sonrası vatandaşlar hafta sonu yasağı olup olmayacağını merak etmeye başladı. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…

14:23 -
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4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı?

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili normalleşme adımları 1 Haziran tarihinde başlamıştı. O tarihlerde 800'e kadar düşen günlük corona virüsü vakaları, son açıklanan verilerde günlük bin 356 oldu. Şimdi vatandaşlar sokağa çıkma yasağının tekrardan gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağının karara bağlandığı kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini aktaracağı kabine toplantısından sonra hafta sonu yasak olup olmayacağı belli olacak. Açıklamanın, 19.00 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

Foto: DepoPhotos

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan kabine toplantısından sonra yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağının iptal edildiğini ancak yasakların verilere göre tekrar gündeme gelebileceğini belirtmişti. Erdoğan'ın bu açıklamaları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son değerlendirmelere göre virüs sayılarının arttığı bazı illerde yasak olabilir. Bakan Koca, geçtiğimiz hafta Adana, Ankara ve Kocaeli'nde vaka sayı artışı olduğunu açıklamıştı.

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