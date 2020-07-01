4 5 Temmuz yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

1 Haziran itibariyle iptal edilen sokağa çıkma yasakları, geçtiğimiz iki hafta sonunda sınavlar nedeniyle yeniden uygulanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanan corona virüsü verilerinde artış olması sebebiyle, vatandaşlar sokağa çıkma yasağının tekrardan olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Pazartesi yapılan kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Pazartesi günü yapılan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da corona virüsü ile ilgili sunum yaptığı kabine toplantısından sokağa çıkma yasağı karar açıklanmadı.

Bakan Koca, dün sosyal medyadan; “Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz” açıklamasında bulundu.

Sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmesi halinde açıklamanın perşembe günü yapılması bekleniyor.