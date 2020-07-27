4 aydır sokağa çıkmaları yasak! 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ne diyor?

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45 gün boyunca evlerinde bir kez olsun çıkamayan vatandaşlara 4 Mayıs'tan itibaren haftada bir gün 4 saat dışarı çıkma imkanı tanındı. Pazar günleri saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkan vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki park ve bahçelere giderek nefes alma fırsatı buldu.

Hava sıcaklıkları her geçen gün artış gösterdiği için 16 Mayıs'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati değiştirildi. Sokağa çıkma izni 12.00-16.00 saatleri arasına alındı. 1 Haziran'da yeni normalleşme süreci ile birlikte Türkiye genelinde pek çok yasak kaldırıldı ancak 65 yaş ve üzeri vatandaşların yasak uygulaması sadece esnetildi.

4 AYDIR DEVAM EDEN YASAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni normalleşme süreciyle birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilmeye başlandı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının tam olarak ne zaman biteceği hakkında açıklama yapılmadı.

Bugün (27 Temmuz Pazartesi) itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı kararının üzerinden tam 4 ay 5 gün (128 gün) geçmiş durumda. Halen akşam 20.00'den sonra sokağa çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilmek için de resmi kurumlara başvurmak zorunda kalıyor. Söz konusu yasak ne zaman bitecek bilinmiyor.

TTB: BİLİMSEL BİR TEMELİ YOKTUR

Türk Tabipler Birliği (TTB) önceki gün bir basın açıklaması yayınlayarak 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarla ilgili devam eden yasakları eleştirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “65 yaş ve üzerine getirilen kısıtlamalar ölçüsüz, grup içerisinde de eşitsiz ve tutarsız olmuştur. Uygulamanın sonuçlarını gösteren epidemiyolojik bir rapor yayınlanmamıştır. “Bu dönemdeki gözlemlerimiz başta kas iskelet sistemi ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları olmak üzere, 65 yaş ve üzeri yaştaki hastalarımızın yakınmalarında artış yaşandığını göstermektedir.

Her gün yalnızca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilme izni verilmesi tıbben doğru değildir, bilimsel bir temeli yoktur: 20.01-09.59 arası sokağa çıkmanın olumsuz etkileri kanıta dayalı olarak açıklanmalıdır.”

VATANDAŞ NE DİYOR?

Corona virüsü önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmesi bile bu yaş gurubundaki yaşlıları pek mutlu etmedi. İşte yasaklı ilgili vatandaşların görüşleri…

İSTANBUL

İstanbul’da yaşayan emekli öğretmen Mehmet Kayapınar (74) 13 Temmuzda izin alarak memleketi Kahramanmaraş Afşin'e gittiğini ancak izin alırken 1 aydan önce dönemezsin şartını koyduklarını söyledi.

Bu durumun kendisini rahatsız ettiğini dile getiren emekli öğretmen Kayapınar şöyle konuştu:

“Sanki koronanın sorumlusu 65 yaş üstü. Sözde 65 yaş üstünü koruyorlar. Ama onların fiziki ve psikolojik durumunu düşünmüyorlar. Benim özgürlüğümü kısıtlayarak beni koruyamazsınız. Aynı yaş grubu ülkeyi yönetiyor ama yasak yok… Biran önce bu yasağın kalkması gerekiyor artık. Ben kendi tedbirimi kendim alıyorum. Yetkililerin eziyeti dönüşen bu uygulamayı gözden geçirmesi gerekiyor.

Mülkinaz ÖZGÜL (65): Özel bir firmada yemek işleriyle uğraşıyorum. Ancak bir süredir ücretsiz izne çıkartıldım. Elbette bu beni maddi açıdan olumsuz etkiledi ancak sağlığım için iyi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta belli bir yaşa geldik. Bizlerin daha dikkatli olması gerekiyor. 65 yaş ve üstü için yasaklar bir süre daha devam etmeli.

Çünkü dışarıda maskesiz gezen insanlar da çoğaldı. İşe gidebilmek için toplu taşıma kullanmak zorundayım. Ancak orada da kurallara pek uyulmuyor. Sonuçta hem bizim hem de toplum sağlığı için yasak biraz daha kalabilir. Ancak şehir dışı seyahatler biraz daha esnetilmeli.

KOCAELİ

Eyüp Türkkal (65): Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının devam ediyor olması bir yandan iyi. Çünkü insanlar gerekli tedbirleri almıyor. Maske takmıyor. Mesafeye özen göstermiyor.

Ancak bir yandan da akşam sekizden sonra sokağa çıkma konusunda sıkıntı yaşanıyor. Devlet bütün tedbirleri denetlemeli. Bütün tedbirlere uyulduğu takdirde gece sokağa çıkma yasağı kaldırılabilir. Ancak gündüz sokağa çıkınca bulaşmayan bu virüs akşamları nasıl bulaşıyor bunu da merak ediyorum.”

ANTALYA

Emekli Zafer Yıldırım (66) : Pandeminin ilk aylarında 65 yaş ve üstü vatandaşlar bazı kesimlerce hakarete, tacize maruz kalırken bu yaşlardaki vatandaşlarımız evlere mahkum edildi.

Yeni normalleşmeyle birlikte birçok alanda serbestlik getirilirken, 65 yaş üstü vatandaşlar arada kaynadı. Virüs bir tek 65 yaş üstü insanlara mı bulaşıyor? Neredeyse kısıtlama diye bir şey kalmadı ortalıkta. Ama belli yaş grubuna hala kısıtlama uygulanıyor. Bunun nedenini bize açıklasınlar. Neden biz ötekileştiriliyoruz.

MERSİN

Mersin Emekliler Derneği Başkanı Cemal Akbudak, 65 yaş ve üzerindekilerin pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Hepsinin psikolojisi bozuldu. Neredeyse yürümeyi unuttular. İnsanların yaşlılara bakış açısı değişti, cüzzamlı gibi konuşmaya başladılar” dedi.

Akbudak, “Hepsinin psikolojisi bozuldu. Neredeyse yürümeyi unuttular. İnsanların yaşlılara bakış açısı değişti, cüzzamlı gibi konuşmaya başladılar. Biraz esnettiler durumu ama şehir dışı ziyaretlerde illa evrak almaları gerekiyor hiç kimse ziyarete gidemiyor büyük ihtimal bayramda da gidemeyecekler. Çünkü izinler e-devlet internet üzerinden alınıyor. Ancak, interneti kullanamıyor. Birileri vasıtasıyla kullanıyorlar” diye konuştu.

Emekli Kadir Arslan (71): Bizim içip psikolojik baskı oluyor. İş yeri olanlar istedikleri çıkabiliyor ama biz çıkamıyoruz. İş yeri olanlar kendilerini koruyor da biz mi koruyamıyoruz?

Bu nasıl çelişki anlamış değiliz. Biz bu kadar aciz değiliz. Ben buradan Adana'ya veya başka bir ile gidemiyorum. Gitmek istesem izin almak zorundayım. Akşamları bir yerlere misafirliğe gidemiyorum. Gittiğim zaman dönüp dönemeyeceğim endişesi yaşıyorum. Dönemesem acaba polis çevirmesine mi gireceğim diye korkuyorum. Ailem tereddüt ediyor. Bunun acil olarak düzeltilmesini istiyorum.

Emekli gazeteci Özer Işık (78): Mersin'de havalar sıcak. Serin olduğu için sabahleyin dışarı çıkıp yürümek istiyoruz ama yasak olduğu için çıkamıyoruz. 10.00'dan sonra havalar sıcak oluyor. Yine akşam havalar serinliyor sahilde gezmek istiyoruz ama 20.00'den sonra çıkamıyoruz. Akşam yakınlarımıza gezmeye gidemiyoruz. Dönerken polise yakalanma korkusu yaşıyoruz. Seyahat içini izin almamız gerekiyor. Herkese serbest olan niye bize yasak? Bu kararın düzeltilmesini istiyoruz.

KONYA

Emekli Astsubay Bahri Kılınçel (67): Corona nedeniyle 3 ay hiç dışarıya çıkmadan yaşadık. Ev içinde sürekli aynı mekan insana hüzün verdi, psikolojik olarak yıprattı. Dışarıdan sürekli yakınlarımız isteklerimizi getirdiler. Bu bile bizi rahatsız etti. Çünkü başka insanlara yük oluyorsunuz.

Bu süreçte sağlık birimlerine muayene veya kontrole gidememek bir ayrı sorun yarattı. Dışarıdan getirilen şeylere acaba virüs taşıyor mu? Şüphesiyle yaklaşmak da ayrı bir dert. Sonra sınırlı çıkışlar başladı. 2 saat gibi bir zaman diliminde özgürlüğün tadını çıkarmaya çalıştık ama eve geri dönüş insana hüzün veriyor.

Dışarıda kendi özel yapmak istediğimiz hiç bir şeyi yapamama bir tutsaklığı, bir hapis hayatını çağrıştırıyordu. Dışarı çıkıp işlerimi yapmaya başlarken sanki herkesten bulaşır psikolojisi yaşıyorum. Tatile çıkmak istiyorum ama izin belgesi almak çok teferruatlı. Bu süreç en çok biz 65 yaş üstü insanları etkiledi. Umarım bu pandemi bir an önce biter, bizlerde sevdiklerimize ve torunlarımıza korkmadan sarılırız”

ELAZIĞ

Hasan Genç (80): Mart ayından bu yana 65 yaş ve üstüne dışarıya çıkma kısıtlaması var. Bizlere ise sabah 10 ile akşam 20.00 arasında sokağa çıkma uygulaması başlatıldı.1 Haziran sonrasında normalleşme kararına rağmen 65 yaş ve üstünün neden evde tutulduğunu anlamıyorum.

Zaten tüm mekanlar açılmış kimse ne maske ne de sosyal mesafe kuralına uyuyor ancak buna rağmen sadece biz 65 yaş ve üstüne kısıtlama devam ediyor. Havalar ısındığı için sıcaktan bunalıyoruz evde durmak geçtiğimiz aylara göre daha da zorlaşmaya başladı. Söylenilen saatler arasında da hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için dışarıya çıkmak imkansız. Bir an o önce yetkililerin bizlere tam gün dışarıya çıkma hakkı tanıması gerekiyor.

MUĞLA

Eski Cumhurbaşkanın Turgut Özal'ın baş danışmanı Can Pulak: Anladığım kadarıyla 65 yaş üstün cezasının kaldırılması hala düşünülmüyor. Oysa hepsinin sağlıkları coronadan değil, yapılan zulümden bozuldu. İzin verdikleri saatlerde yaşlıların yürümeleri güneş ve sıcak yüzünden mümkün değil.

Oysa hepimizin yürümeye ve spor yapmaya ihtiyacımız var. Bunu yapamayanların çoğu dolaşım ve kalp rahatsızlıklarına yakalanıp sağlıkları salgın yüzünden değil bu zulüm yüzünden bozuldu. Kişinin anayasal ve hak özgürlüklerine ağır bir saldırıda da bulunuyorlar. Her halde ölümümüzü de bekliyorlar.

65 yaş üstü insanlar sağlıkları için gençlerden çok daha dikkatli davranırlar. Dikkat edin hepsi maske takip mesafeyi korurlar. Ama aylar geçti ki hala bu insanlara izin çıkmadı. Sınırlama devam ediyor. Hiç birinin seyahat imkanı yok. Sorumlular tarafından milyonlarca kişiye bunun mantıklı bir açıklaması yapılmak zorunda”