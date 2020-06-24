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4 ev soyan fenomen ve 2 arkadaşı tutuklandı

Antalya'da 4 evden yaklaşık 20 bin lira ve telefon çalan, 1'i sosyal medya fenomeni 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin işlerinin yolunda gitmesi için dilenciye kişi başı 50'şer lira verdikleri ortaya çıktı.

11:48 -
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Antalya’nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki 4 evden 20 bin lira ve telefon çalınmasının ardından harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, şüphelilerin Diyarbakır’dan gelen sosyal medya fenomeni Bünyamin Ertekin (20) ile İstanbul’dan gelen arkadaşları İbrahim Kurt (18)., Y.E. (22) ile Azat Bıldırcın (19) olduğunu tespit etti. Ekipler, Ertekin’i lüks otelde, 3 arkadaşını ise başka adreste yakalayıp gözaltına aldı.

3’Ü TUTUKLANDI

Şüpheliler, sağlık kontrolü sonrası ifadeleri alınmak üzere Emniyet’e götürüldü. Sorgularının ardından 4 şüphelinin, işlerinin yolunda gitmesi için çaldıkları paradan dilenciye kişi başı 50’şer lira verdikleri ortaya çıktı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.E., serbest bırakılırken, Bünyamin Ertekin, İbrahim Kurt ve Azat Bıldırcın ise tutuklandı. (DHA)

Son güncelleme: 11:57 24.06.2020
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