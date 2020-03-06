Dört gazeteci daha savcılığa çağrıldı

Libya’daki operasyonda şehit olan MİT görevlisinin Manisa’daki cenaze töreniyle ilgili haberi yayınladıkları gerekçesiyle OdaTV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç’ın tutuklanmasının ardından, OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da bugün ifade vermek üzere gittiği savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

OdaTV’nin internet sitesi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) aldığı idari kararla erişime kapatılmıştı.

4 GAZETECİ DAHA SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

Pehlivan’ın hakimlikteki işlemleri devam ederken 4 gazetecinin daha savcılık tarafından çağrıldığı öğrenildi.

GAZETECİLER TWİTTER’DAN DUYURDU

Bugün, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam gazetesi Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, sosyal medya hesaplarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından saat 14.30’da ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek için çağrıldıklarını duyurdu.

Ferhat Çelik, kendisiyle birlikte Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ile gazete çalışanı Semiha Alankuş’un da ifadeye çağrıldığını belirti.

AĞIREL ADLİYEDE

Ağırel Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi ve ifade vermek üzere savcılığa çıktı.