Son dakika… Dört günlük kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik!

Yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı boyunca ülke genelinde dört gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Ramazan Bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 24.00 itibari ile sona erdi.

Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, işe gitmeye başladı. Mega kentin merkezi yerlerinden olan E-5 Ayvansaray Mevkii, ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hareketliliğin başladığı gözlendi.

SAAT : 09:05’TE YÜZDE 27 YOĞUNLUK

Trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 09:05 itibarıyla, yüzde 27'ye çıktığı görüldü.