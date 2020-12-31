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4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında trafik ise yüzde 6’lara gerilerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğunluğu azalan trafik drone ile görüntülendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:27, 31/12/2020
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4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'dan 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

Yılbaşını da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte İstanbul’da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte boş kalan megakentin trafiği ise drone ile havadan görüntülendi. Akşam saatlerinde yüzde 60 seviyelerine yükselen trafik yoğunluğu ise kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren yüzde 6 seviyelerine geriledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde azalan trafik ise drone ile görüntülendi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:21:26,