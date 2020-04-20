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4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlayacağı bildirildi. Sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceği de belli oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapılan 4 günlük sokağa çıkma yasağı açıklaması...

19:38 -
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4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağında beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağını açıkladı. İşte sokağa çıkma yasağı hakkında alınan kararlar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye vaktinde aldığı tedbirler sayesinde bu tehlikenin önemine geçerek, en rahat hizmet veren ülke haline gelmiştir. Milletimizin açıklanan tedbirlere uyması sayesinde, salgının felaket boyutunun önüne geçtik. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da salgının önlenmesine büyük fayda sağladı. Kısıtlamanın, bazı uygulamaları aksatmayacak şekilde uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise, 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren, 26 Nisan'a kadar kısıtlamayı uygulayacağız.

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