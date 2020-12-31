Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

4 günlük yasağa saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yarın ve hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İş çıkışı yılbaşı alışverişiyle birlieşince İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine kadar çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:15, 31/12/2020
Haberler Gündem
4 günlük yasağa saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu

Corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında yarın ve hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00'de başlayacak, 4 Ocak Pazartesi sabahı saat 05.00’te sona erecek.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük kısıtlamanın başlamasına saatler kala, İstanbul'un bir çok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu 18.00 itibariyle yüzde 60 seviyesinin üstüne çıktı. Toplu ulaşımı tercih eden vatandaşlar ise özellikle metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Mahmutbey Gişelerden Anadolu Yakası ve Edirne istikametine her iki yönde de yoğunluk yaşanırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. (İHA)

İlginizi Çekebilirİçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri açıklaması İlginizi ÇekebilirYılbaşı kısıtlaması öncesi akın akın sokağa çıkıyorlarYılbaşı kısıtlaması öncesi akın akın sokağa çıkıyorlar
bodrum Corona Edirne İçişleri Bakanlığı istanbul Metrobüs Muğla Pazartesi Tekirdağ trafik
Yayınlanma Tarihi:18:12,