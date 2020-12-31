4 günlük yasağa saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu

Corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında yarın ve hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00'de başlayacak, 4 Ocak Pazartesi sabahı saat 05.00’te sona erecek.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük kısıtlamanın başlamasına saatler kala, İstanbul'un bir çok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu 18.00 itibariyle yüzde 60 seviyesinin üstüne çıktı. Toplu ulaşımı tercih eden vatandaşlar ise özellikle metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Mahmutbey Gişelerden Anadolu Yakası ve Edirne istikametine her iki yönde de yoğunluk yaşanırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. (İHA)

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